İngiltere Mili Takımı teknik direktörü Southgate'den Dünya Kupası yorumu

2018 FIFA Dünya Kupası 3.'lük maçında Belçika'ya elenerek turnuvaya veda eden İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate, Dünya Kupası 3.'lük maçında Belçika'ya kaybetmelerinin ardından mücadeleyi değerlendirdi. 

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada yorgun olduklarını ve Belçika'nın kendilerinden daha iyi olduğunu belirtti ve, ''Belçika bugün bizden daha iyiydi. Oldukça yorgunduk. Dinlenme fırsatımız çok olmadı. Bizim için zorlayıcı bir oyun oldu.'' dedi. 

Soutgate, Belçika'nın üst düzey bir takım olduğunu dile getirdi ve, ''Belçika üst düzey bir takım. Onları ikinci yarıda zorladık, savunmaya da çekildiler.'' diyerek sözlerini sonlandırdı. 

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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