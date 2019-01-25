İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanş maçında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden Chelsea, 27. dakikada N'Golo Kante öne geçti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde sahneye Hazard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti.
Tottenham'a 4-2'lik üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'nin rakibi oldu.
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İlk maçı 1-0 kaybeden Chelsea, 27. dakikada N'Golo Kante öne geçti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde sahneye Hazard çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele penaltı atışlarına gitti.
Tottenham'a 4-2'lik üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'nin rakibi oldu.
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