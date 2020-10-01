İngiltere Lig Kupası'nda favoriler çeyrek finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu.

İngiltere Lig Kupası'nda favoriler çeyrek finale yükseldi
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01 Ekim 2020 00:58
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda Newcastle United, Manchester City, Everton ve Manchester United, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turunda, 4 maç sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Manchester City, 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'in golleriyle Burnley'yi 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Manchester City'nin yanı sıra Newcastle United,  Everton ve Manchester United adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Sonuçlar:

Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United)

Burnley-Manchester City: 0-3

Everton-West Ham United: 4-1

Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3



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