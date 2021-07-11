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İngiltere - İtalya: Muhtemel 11

EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya kozlarını paylaşıyor.

İngiltere - İtalya: Muhtemel 11
EURO 2020 yarı finalinde rakiplerini alt eden İngiltere ve İtalya final maçında karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak ve Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından yönetilecek.

Finale gelene kadar çok başarılı maçlar çıkaran iki takımdan İngiltere, 1966'daki Dünya Kupası zaferinden sonra EURO 68, 90 ve 1996'nın yanı sıra 2018 Dünya Kupası'nda finalin kapısından dönerek şanssızlığını kıramamıştı. Hiç bu kadar iddialı görünmeyen İngiltere, kendi evinde oynanacak maçı kazanarak tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.

İtalya oynadığı futbol ve sahada gösterdiği mücadeleyle finale kadar gelmeyi sonuna kadar hak etti. Tek EURO şampiyonluğu 1968'de gelmişti ve şimdi ikincisini istiyorlar. 2000 ve 2012'deki finalleri ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar.

Maç öncesinde İtalya'da Spinazzola yok, İngiltere'de ise Foden'ın hafif sakatlığı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

İtalya
Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

İngiltere
Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane



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