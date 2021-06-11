İngiltere - İskoçya maçı canlı olarak Tuttur.com'da

EURO 2020 D Grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İngiltere'nin kazanmasına verilen oaran 1,19 olarak belirlendi. İskoçya'nın galibiyet elde etme oranı ise 7,60 olarak ortaya çıktı. Maçın berabere biter oranı 3,95 olurken 2,5 ALT 1,74 ve 2,5 ÜST 1,59'luk oranıyla açıklandı. İNGİLTERE - İSKOÇYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Maçta İngiltere'den Harry Kane'in gol atmasına 1,61 oran verilirken Raheem Sterling ve Phil Foden'ın gol atmalarına 2,55 oran uygun görüldü. İskoçya'da ise Che Adams'ın gol atmasına 4,20 oran verilirken Stuart Armstrong'un gol atmasına ise 6,60 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MU?
İngiltere ile İskoçya'nın karşı karşıya geleceği maçta Kırmızı kart olur oranı 3,45 olarak belirlendi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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