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İngiltere ile Senegal, son 16 turu randevusuna çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında 4 Aralık Pazar günü Senegal ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere ile Senegal, son 16 turu randevusuna çıkıyor
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında 4 Aralık Pazar günü Senegal ile karşılaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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