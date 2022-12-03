İngiltere ile Senegal, son 16 turu randevusuna çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında 4 Aralık Pazar günü Senegal ile karşılaşacak.



Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.



B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.



Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.



İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.



Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



