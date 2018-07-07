"İngiltere ile Hırvatistan final oynayacak"

2018 Dünya Kupası'nın final tahmini ile ilgili olarak Peter Schmeichel açıklamalarda bulundu. İşte Peter Schmeichel'ın final tahmini...

1992 yılında Danimarka Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Manchester United'ın efsane kalecisi Peter Schmeichel, 2018 Dünya Kupası'nda hangi takımların finale kalacağı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Schmeichel, "Tahmin yapmak için en doğru kriter bu olmayacaktır ama şu ana kadar sergiledikleri oyuna bakarsak final karşılaşmasının Belçika ve Hırvatistan arasında olmasını bekliyorum. Bu şu an en gerçekçi senaryo olarak gözüküyor. Ancak İngiltere'yi de küçümsememek lazım, şu ana kadar çok stresli maçlar çıkarmadı ve çok kan dökmeden maçları kazanmayı başardı." dedi.

Peter Schmeichel ayrıca "Hırvatistan, İngiltere'yi çok zorlayacak, bu maçta her şey sıfırdan başlayacak o yüzden turnuva geçmişlerinin çok önemi yok." yorumlarında bulundu.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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