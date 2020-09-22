İngiltere Hükümeti'nden spora 1.7 milyar euro'luk kurtarma paketi

İngiliz Hükümeti, çok sayıda spor kulübünün seyircisiz maçlar oynamasından ötürü mali sıkıntıya girmesiyle birlikte 8 spor dalı için acil kurtarma paketi hazırlıyor.



Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden ile yapılan "yardım paketi" toplantısında futbol, kriket, ragbi ve at yarışı sporları için karar verilmesi bekleniyor. Dowden, Premier Lig gibi finansal olarak istikrarı olan spor kuruluşlarına "takımların harcamalarını düşürmeleri" konusunda üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini iletti.



Spor ve Eğlence Merkezi İttifakı, temmuz ayında sanat için yapılan yardım paketi sonrası 1.7 milyar euro'luk kurtarma paketi talep etti. Ancak hükümet, bunun yerine elit ve tabandan gelen sporlar için önemli ölçüde daha küçük olacak iki ayrı paket hazırlamak istiyor.



Elit sporlar için kurtarma paketinin boyutu hala tartışılırken, bağışlar, krediler ve faiz indirimleri masadaki diğer seçenekler olarak göze çarpıyor. Hazinenin kulüpleri kurtarmak için 500 milyon sterlinlik fon sağlama konusunda daha şüpheci olduğu dile getiriliyor. Eğer bu yatırım yapılmazsa binlerce kişi işinden olacak ve spor müsabakalarına katılım oldukça inecek.



Seçkin sporlar için kurtarma paketi haberi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın taraftarların stadyumlara dönüşünün en az 6 ayı bulabileceğini söylemesinin ardından geldi.



