İngiltere - HIrvatistan maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 D Grubu maçında İngiltere ile Hırvatistan karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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İngiltere'nin karşılaşmada kazanmasına 1,36 oran verilirken Southgate'in öğrencileri maçın favorisi gösterildi. Luka Modric'in kaptanlığını yaptığı Hırvatistan'ın galibiyetine ise 5,20 oran verildi. Beraberlik oranı 3,30 olarak duyurulurken 2,5 ALT oranı 1,55'ten 2,5 ÜST ise 1,79'dan değerlendirildi. İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde İngiltere'den Harry Kane'in gol atmasına 1,97 oran açıklandı. Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric'in gol atmasına ise 6,40 oran verildi. Ayrıca Hırvatistan takımından Nikola Vlasic'in gol atma oranı 4,50 olarak belirlenirken İngiltere'den Raheem Sterling'in gol atma oranı ise 3,00 olarak açıklandı. KIRMIZI KART OLUR MU?
İngiltere ile Hırvatistan'ın oynayacağı mücadelede Kırmızı Kart olur bahisine 3,55 oranu verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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