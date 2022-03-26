İngiltere hazırlık maçında İsviçre'yi yendi!

İngiltere, hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere hazırlık maçında İsviçre'yi yendi!
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26 Mart 2022 22:37
İngiltere, hazırlık maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. 

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Luke Shaw ve 78. dakikada Hary Kane (P) kaydederken, İsviçre'nin tek golü 22. dakikada Breel-Donald Embolo'dan geldi.

İngiltere, Dünya Kupası elemeleri I Grubu'nu, İsviçre ise C Grubu'nu lider bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etmişti.
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