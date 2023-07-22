İngiltere, Haiti'yi tek golle geçti

2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Haiti'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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İngiltere, Haiti'yi tek golle geçti
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22 Temmuz 2023 16:24
İngiltere, 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında İngiltere ile Haiti karşı karşıya geldi. Brisbane Road'da oynanan mücadeleyi İngiltere 29'uncu dakikada Georgia Stanway'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İngiltere, gruptaki ikinci maçında 28 Temmuz Cuma günü Danimarka ile karşılaşacak. Haiti ise aynı gün Çin'in rakibi olacak.

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