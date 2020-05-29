İngiltere Federasyon Kupası'nın 27 Haziran'da başlaması planlanıyor

İngiltere'de Federasyon Kupası'nın başlaması için tüm planlar 27 Haziran üzerine yapılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İngiltere Federasyon Kupası'nın 27 Haziran'da başlaması planlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2020 16:11
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana durdurulan İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın, 27 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

FA, çeyrek final maçları 21-22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın devamına ilişkin hazırlanan taslak takvimi paylaştı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gereken sağlık koşullarının sağlanması durumunda çeyrek finaller 27-28 Haziran, yarı finaller 11-12 Temmuz, final karşılaşması ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

Kupadaki çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Leicester City-Chelsea 

Newcastle United-Manchester City

Sheffield United-Arsenal

Norwich City-Manchester United

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için