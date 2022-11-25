İngiltere'den sürpriz kayıp!

MAÇTAN NOTLAR

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu karşılaşmasında İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.İngiltere 3, ABD ise 1 isabetli şutla karşılaşmayı tamamladı.ABD'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından İngiltere 4, ABD ise 2 puana yükseldi.İngiltere, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak. ABD, aynı tarihte İran ile kozlarını paylaşacak.2. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde;1- İngiltere: 4 puan2- İran: 3 puan3- ABD: 2 puan4- Galler: 1 puanTemposu düşük başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak İngiltere'den geldi. Ceza alanında hareketlenen Kane'in vuruşunda, Zimmerman'ın müdahalesiyle top kornere gitti.26 dakikada sağ taraftan ortalanan topa ceza alanında McKennie gelişine çok güzel vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.İran'ın Galler'i yenmesiyle puana daha çok ihtiyacı olan ABD, 33. dakikada gole çok yaklaştı. Chelsea forması giyen Pulisic'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, üst direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da net fırsat yakalayamadı. İngiltere Harry Kane'in 90+3. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak bu pozisyonda da top yandan auta gitti. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.Al BaytJesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham (Dk. 68 Henderson), Saka (Dk. 78 Rashford), Mount, Sterling (Dk. 68 Grealish), KaneTurner, Dest (Dk. 78 Moore), Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie (Dk. 77 Aaronson), Musah, Weah (Dk. 83 Reyna), Pulisic, Haji Wright (Dk. 83 Sargent)