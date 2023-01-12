İngiltere'den Süper Lig'e döndü!

Antalyaspor'dan Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik Süper Lig'e geri göndü.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni gelmedi, geri geldi." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "Takımımız, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Doğukan Sinik ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Evine hoş geldin" açıklaması yapıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ