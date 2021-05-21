İngiltere'den Maurizio Sarri'ye teklif

Deneyimli İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'ye İngiltere Premier Lig'den teklif geldi. İşte ayrıntılar...

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İngiltere'den Maurizio Sarri'ye teklif
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21 Mayıs 2021 21:51
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Jose Mourinho'nun ardından göreve getireceği isim için görüşmelere başladı.

Jose Mourinho'nun ardından 29 yaşındaki eski futbolcusu Ryan Mason ile yola devam eden Tottenham, yeni teknik adam için ilk hamlesini yaptı.

Futbolu 26 yaşında bırakan ve sonrasında Tottenham'da altyapıda görev yapan Ryan Mason ile Leicester City deplasmanında son maçına çıkacak olan İngiliz ekibi, Maurizio Sarri'yi gündemine aldı.

İtalya'da Napoli ve Juventus'u İngiltere'de Chelsea'yi çalıştıran 62 yaşındaki teknik adamı gündemine alan Tottenham, İtalyan isimle ilk görüşmeyi gerçekeştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Maurizio Sarri ile görüşen Tottenham'ın, bir an evvel yeni teknik adamını bularak, önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başlamak istiyor.

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