WEGHORST, JOAO'YU GÖLGEDE BIRAKTI

SHEFFIELD DA TRANSFERİ TAKİPTE

JOAO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Beşiktaş'ın forvet hattına transfer edileceği iddia edilen isimlerden biri de Lucas Joao olmuştu. İngiliz basını, 28 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili Beşiktaş'ın önerdiği rakamı yazdı ve siyah-beyazlıların transferle ilgili tutumunu okuyucularına duyurdu.The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Hollandalı golcü Wout Weghorst ile sözleşme imzalanmasının beklendiği ve bu adımın Lucas Joao transferi için olumsuz bir durum olduğu vurgulandı.Haberde ayrıca Beşiktaş'ın futbolcu için 2.5 milyon Euro önerdiği ifade edildi. 2019'da futbolcuyu Sheffield'dan 5.4 milyon Euro bonservisle Reading'e katılan oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olduğu da ifade edildi. Bu durumda Sheffield'ın gerçekleşmesi halinde transferden alacağı payın yaklaşık 700 bin Euro olduğu bildirildi.Reading ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam eden futbolcunun Beşiktaş'a transferi bu durumda zorlaşmış görünüyor. Angola ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Lucas Joao geçen sezon Reading'de 24 maçta 10 gol 3 asist üretmiş, 2020-21 sezonunda ise 22 gol 7 asistle sezona damga vuran isim olmuştu.