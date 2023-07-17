İngiltere'den Jackson Muleka'ya talip!

yeni sezonçalışmaları devam ederken, yeni bir ayrılık ihtimali geldi;Daily Mail'in haberine göre;ekibitalip oldu.Haberde ayrıca oyuncununtransfer olmadan öncegitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.Önceki günoynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.Kariyerindeveforması giyenile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.