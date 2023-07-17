İngiltere'den Jackson Muleka'ya talip!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, yeni bir ayrılık ihtimali geldi; Jackson Muleka
Daily Mail'in haberine göre; Championship ekibi Blackburn Rovers, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya talip oldu.
Haberde ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.
ARAPLAR DA İLGİLİ
Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.
YÖNETİMİN HEDEFİ 5 MİLYON
Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.
JACKSON MULEKA KİMDİR?
Kariyerinde Standart Liege, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Muleka, Beşiktaş ile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.
Daily Mail'in haberine göre; Championship ekibi Blackburn Rovers, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya talip oldu.
Haberde ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmadan önce Burnley'e gitme ihtimalinin olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.
ARAPLAR DA İLGİLİ
Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.
YÖNETİMİN HEDEFİ 5 MİLYON
Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi.
JACKSON MULEKA KİMDİR?
Kariyerinde Standart Liege, Mazembe ve Kasımpaşa forması giyen Muleka, Beşiktaş ile geçen sezon 32 maça çıktı, 6 gol ve 1 asist yaptı.