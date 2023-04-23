İngiltere'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Mason Greenwood için kötü haber geldi.



Kariyerinde sancılı bir süreç geçiren ve Manchester United'daki geleceği netlik kazanmayan Mason Greenwood için devre arasında Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu öne sürüldü.



The Athletic'in haberine göre 21 yaşındaki hücum oyuncusu için hem Fenerbahçe hem de Milan'dan gelen tekliflerin reddedildiği belirtildi.



21 yaşındaki futbolcunun, Manchester United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız, United ile çıktığı 129 maçta 35 gol ve 12 asist yaptı.





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