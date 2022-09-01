Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli'yi transfer etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi, Sivasspor maçında etkili bir performans ortaya koyarken, yıldız isimle ilgili bir yorum da yazar Jonathan Liew'den geldi.



"DELE ALLI İÇİN BÜYÜK FIRSAT"



İngiliz basınından The Guardian'ın ödüllü yazarı Jonathan Liew, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, futbolcunun yeni bir fırsata sahip olduğuna dikkati çekti.



"HAYAL EDİLEMEZ HEYECANLAR YAŞATAN OYUNCU"



Liew, "Dele Alli, kritik bir durumda kaldığı için Beşiktaş'a kiralık gitti. Doğal olarak bu bir düşüş gibi algılandı ve herkes ona iyi dileklerini gönderiyor. Tamam ama bu konuda düşünmeliyiz. İlk düşündüğümüz şey bunun Alli'nin kariyerinde bir düşüş olduğu. Bu yüzden onun için bir hüzün var. O, İngiltere için bir Dünya Kupası'nda gol atan, Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ve milyonlara hayal edilemez heyecanlar yaşatan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



"BU SAHNEYİ GENÇ ALLI'YE GÖSTERSEYDİNİZ..."



Ayrıca yazar, "Alli 26 yaşında. Çoğumuzun işleri yoluna koyduğu, işleri batırdığı ve kendi şeklimizi bulduğu bir yaş. Alli, Atatürk Havalimanı'na vardığında çılgına dönmüş taraftarlar onu selamlamak ve ayaklarına çiçek atmak için akın etti. Bu sahneyi genç Alli'ye gösterseydiniz ve ona bunun aşağılayıcı bir başarısızlık tablosu olduğunu söyleseydiniz, ne hakkında konuştuğunuz hakkında hiçbir fikri olmazdı" diyerek sözlerini tamamladı.







