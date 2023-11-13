İngiltere'deki 37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası sona erdi

İngiltere'de düzenlenen 37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İngiltere'deki 37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası sona erdi
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13 Kasım 2023 14:44
 İngiltere'de düzenlenen 37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birmingham kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi; Gürkan Mutlu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen temsil etti.

Organizasyonda erkekler bireyselde Gürkan Mutlu 35'inci, kadınlar bireyselde ise Sıla Karakuş 51'inci, Sena Elçin Karakaş 58'inci, Ecem Nisa Esen 71'inci ve Livanur Yalçın 72'nci oldu.

Kadınlar senkronda ise Sıla Karakuş-Sena Elçin Karakaş çifti organizasyonu 13'üncü sırada tamamladı.

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