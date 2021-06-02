İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu

İngiltere'de yılın futbolcusu adayları açıklandı.. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan da adaylar arasında yer aldı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu
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02 Haziran 2021 15:50
İlkay Gündoğan
İlkay Gündoğan
Man City
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler açıklandı.

İngiltere'de 2021 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında ligi zirvede tamamlayan Manchester City'den 4 futbolcuya yer verildi.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City'den, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Ruben Dias yılın en iyi oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane ödüle aday diğer isimler oldu.

Phil Foden, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Arsenal'dan Bukayo Saka, West Ham United'dan Declan Rice, Chelsea'den Mason Mount, Manchester United'dan Mason Greenwood ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.


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