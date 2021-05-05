İngiltere'de tartışma: 'Finali İstanbul'dan alın'

29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için tribünlerde 25 bin seyirci olacak.



Daily Mail'de yer alan habere göre; 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda her finalist için 4 bin bilet ayrılacak. Manchester City, finale yükselmesinin ardından İstanbul'a seyahat etmek isteyen taraftarlarının sisteme kaydolmasını istedi.



UEFA, geçtiğimiz haftalarda 'sınırlı sayıda' seyircinin Şampiyonlar Ligi finalinde olacağını açıklamıştı. Avrupa futbolunun yönetim organı, tribünlere alınacak seyirci sayısı için Türk makamlarıyla birlikte çalıştı.



İNGİLTERE'DE TARTIŞMA ÇIKTI



Finalin İstanbul'da olması ve taraftarların maça girmesine izin verilmesi sonrası İngiltere'de de tartışmalar başladı.



İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, BBC Breakfast'ta konuyla ilgili gelen soruya cevap vermeyi reddetti.



İŞÇİ PARTİLİ MV: "FİNAL WEMBLEY'E ALINSIN"



İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Clive Efford, "İngiliz taraftarların Türkiye'ye gidip gelmelerine izin vermek, koronavirüs nedeniyle son dönemde aldığımız tüm önlemleri alay konusu haline getirecektir. Bu aşamada özellikle yeni varyantların ortaya çıkması ve aşıların onlara karşı etkili olup olmadığı konusunda endişe duyduğumuz için, bu notkada İstanbul'a gitmelerine izin vermek değmeyecek bir risk. Eğer finalde iki İngiliz kulübü olursa, finalin yerini değiştirmek gayet mantıklı. Chelsea de finale yükselirse, final Wembley'de oynansın. 2022 Şampiyonlar Ligi finali ise Türkiye'ye verilsin." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, KORONAVİRÜS AÇISINDAN SICAK BÖLGE"



Nottingham Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Keith Neal, "Türkiye, koronavirüs açısından sıcak bir bölge. Mayıs ayında da böyle kalacak. İnsanlar kalabalık uçaklarda seyahat edecek, kalabalık havalimanlarından geçecek ve restoranlarda vakit geçirecek. Bu çok riskli. Maçı, durumu daha iyi idare edebileceğimiz Wembley'e taşıyın. İki İngiliz kulübü oynayacaksa, finalin İngiltere'de oynanması daha güvenli olur." açıklaması yaptı.



"KURALLARA UYMAYACAK, ÇOK FAZLA ALKOL ALACAKLAR"



Norwich Üniversitesi Tıp Profesörü Paul Hunter, "İnsanlar, muhtemelen kurallara uymayacakları büyük bir uluslararası etkinliğe katılacaklar. Çok fazla da alkol alacaklar. Bence İstanbul'a gitmelerine izin vermek iyi bir fikir değil. Türkiye'de vakalar düşmeye başladı ama yine de bize göre oldukça yüksek olacak. O zamana kadar Türkiye'nin İngiltere'ye yakın bir vaka sayısına inmesinin bir yolu yok." yorumunu yaptı.



BAKAN ZAHAWI: "KORONAVİRÜS PASAPORTU OLACAK"



Türkiye'deki tam kapanma, 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihte aynı zamanda İngiliz vatandaşlarına denizaşırı seyahatler için izin verilecek.



BBC Breakfast'ta konuşan Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, "Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, trafik ışığı sistemini hayata geçirdi. Kırmızı listede 40 ülke var. Sarı ve yeşil liste de olacak. Grant Shapps, bu sistemi tam olarak gelecek hafta açıklayacak. Ayrıca, seyahat edecekler için bir koronavirüs pasaportu da olacak. Test sonuçları, aşı durumları bu pasaporta eklenecek." dedi.



"ZATEN BU AY SONUNA DOĞRU ÜLKE AÇILACAK"



Leicester Üniversitesi Solunum Bilimleri bölümlünde virolog olan Doç. Dr. Julian Tang, "Büyük resme bakacak olursak, İngiltere zaten bu ay sonuna doğru denizaşırı seyahatlere izin verecek. Yaz boyunca bu tür şeylerle uğraşılacak zaten." ifadelerini kullandı.



