İngiltere'de okçularımızdan iki madalya

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli okçular Ezgi Başaran-Efe Gürkan Maraş gümüş, Irmak Yüksel-Eren Kırca ise bronz madalya elde etti.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lilleshall kentinde devam eden organizasyonda bugün karışık takımlar sıralama atışları gerçekleştirildi.



Yarışlarda Ezgi Başaran ve Efe Gürkan Maraş'tan oluşan 21 Yaş Altı Klasik Yay Karışık Milli Takımı gümüş, Irmak Yüksel ve Eren Kırca'dan oluşan 18 Yaş Altı Makaralı Yaş Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.



21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.





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