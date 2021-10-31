İngiltere'de Mbaye Diagne çılgınlığı!

Mbaye Diagne'nin geçen sezon formasını giydiği West Bromwich'te taraftarlar, Senegalli oyuncu için kampanya başlattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İngiltere'de Mbaye Diagne çılgınlığı!
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31 Ekim 2021 10:30
West Bromwich taraftarı, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin, ocak ayında kiralanmasını, sezon sonunda ise satın alınmasını istedi.

Diagne'nin satın alma opsiyonu elinde olmasına karşın West Bromwich, geçen sezon Championship'e düşmesi nedeniyle bu hakkını kullanmamıştı.

İŞTE WEST BROMWICH TARAFTARLARININ DIAGNE MESAJLARINDAN BAZILARI:

Onu getirin beyler! Diagne uygun bir hedef adamla gerekeni yapar.

Eğer takımda kalabilseydi gerçek dışı işler olurdu. Coşardık. * Ne canavar! İleride onun gibi birine ihtiyacımız var.

Yeniden kazandırılsın takıma... Yeniden Premier League'de taşıyacaktır bizi...

Bu adamı seviyorum, tüm zamanların favorilerimden biri, uzun süredir burada olmamasına rağmen efsane bir isim, eve dönsün! 






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