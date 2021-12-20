İngiltere'de lige devam kararı

İngiltere'deki artan koronavirüs vakaları ve maçların ertelenmesinin ardından Premier Lig temsilcileri toplantıda buluştu.



Ligin ertelenmesinin de masada olduğu toplantıda, kulüplerin temsilcileri vakalara rağmen lige devam kararı aldı.



Toplantıda maç takvimine daha önce planladığı gibi devam edileceği kararı alındı.





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