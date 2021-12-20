İngiltere'de lige devam kararı

Artan koronavirüs vakalarının ardından toplantıda bir araya gelen İngiltere Premier Lig temsilcileri lige devam kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'de lige devam kararı
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20 Aralık 2021 19:48
İngiltere'deki artan koronavirüs vakaları ve maçların ertelenmesinin ardından Premier Lig temsilcileri toplantıda buluştu.

Ligin ertelenmesinin de masada olduğu toplantıda, kulüplerin temsilcileri vakalara rağmen lige devam kararı aldı.

Toplantıda maç takvimine daha önce planladığı gibi devam edileceği kararı alındı.


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