İngiltere'de kaos: Taraftar otobüsün önünü kesti!

İngiltere Premier Lig'de 22:15'te oynanması gereken Manchester United - Liverpool maçı öncesinde taraftarlar bir kez daha ayaklandı.2 Mayıs'ta oynanması gereken ve taraftar protestoları nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma öncesinde Manchester United taraftarları, maçın oynanmasını engellemek için Old Trafford'a doğru giden Liverpool takım otobüsünün önünü kesti.Liverpool takım otobüsünün lastiklerini patlattığı belirten taraftarların, kulübün sahibi Glazer ailesinin yönetimi bıraktığını açıklamasını talep ettiği belirtildi.Yedek bir otobüs beklettiği belirtilen Liverpool takımı, farklı bir otobüse binerek Old Trafford'a gitti.Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, 2 Mayıs tarihinde de güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı.