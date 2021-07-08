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İngiltere, Danimarka'yı yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere, 1-1'in uzatmalarında Danimarka'yı tartışmalı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti ve finalde İtalya'nın rakibi oldu.

İngiltere, Danimarka'yı yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu
EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 2-1 kazanan İngiltere finale yükselen taraf oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Kjaer kendi kalesine ve 104. dakikada tartışmalı penaltı vuruşunu sonradan tamamlayan Harry Kane kaydetti. Danimarka'nın Damsgaard ile bulduğu frikik golü İngiltere'nin turnuva boyunca yediği ilk gol olurken gaibiyet için yeterli olmadı.

İNGİLTERE HAKİM BAŞLADI

Karşılaşmaya İngiltere topa sahip olarak başlarken Danimarka oyunu geride kabul ederek hızlı hücumlarla rakibinin kalesine gitmeyi seçti. İki takım da rakibinin hatalarını değerlendirmeye çalışırken maçta tempo da eksik olmadı.

DAMSGAARD'IN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Turnuva boyunca 5 maçtır gol yemeyen İngiltere'nin bu serisini bozan isim, Danimarka'nın 20 yaşındaki parlayan ismi Mikkel Damsgaard oldu.

30. dakikada yaklaşık 22 metrede kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Damsgaard, barajın üzerinden sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Danimarka maçta 1-0 öne geçti.



İNGİLTERE'DEN HIZI CEVAP

Golü kalesinde gören İngiltere ataklarını daha da sıklaştırdı. Harry Kane, hücumun her alanında takımını sürükleyen isim olurken 39. dakikada hazırladığı pozisyonla takımının golü bulmasını sağladı.

Kane, sağ çaprazda Saka'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Arsenalli oyuncunun içeri çevirdiği topa Sterling'den önce Kjaer kayarak müdehale etmek istedi ancak topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

KARŞILIKLI ATAKLAR

İki takım da ikinci yarıda skoru korumak yerine hücum geliştirerek gol bulmaya çalıştı. Danimarka, İngiltere'ye nazaran rakip yarı sahada daha çok adamla bulunmak yerine kontrollü oyunu tercih ederek hücuma her fırsat bulduğunda çıkmaya çalıştı.

Tarafların ikinci yarıda aradığı gol gelmeyince uzatmalara geçildi.



SCHMEICHEL DUVAR ÖRDÜ

Danimarka'nın kendi yarı sahasına çekildiği ve İngiltere'nin kaleyi bulan şutlarında önüne çıkan isim Kasper Schmeichel oldu. Danimarkalı kaleci maç boyunca toplam 6 net gol pozisyonunu çıkararak maçın en akılda kalan performansını sergileyen isim oldu.

TARTIŞMALI PENALTI VE HARRY KANE

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İngiltere oyuncu değişiklikleri yaparak skoru değiştirmek için yoğun çabaya girişti. Dakikalar 104'ü gösterdiğinde Raheem Sterling, sağ çaprazda yerde kaldı. Yoğun itirazlara rağmen sonuç VAR'dan da dönmedi. Harry Kane penaltı vuruşunda topun başına geçti. Kaleci Schmeichel Kane'in vuruşunu çıkardı, dönen topu Kane tamamladı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere finale yükselen ikinci takım oldu.

EURO 2020'de nefesleri kesecek final maçı 11 Temmuz Pazar saat 22:00'de İngiltere ile İtalya arasında oynanacak.

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