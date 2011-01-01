İngiltere - Danimarka: İlk 11'ler

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor.



Wembley Stadı'nda TSİ 22:00'de oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie yönetecek ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



İngiltere bilindiği gibi uzun süredir bir turnuvada bu kadar istikrarlı ve finale odaklı bir görüntü çizmemişti. Bu maça kadar oynadıkları 5 maçta kalesinde gol dahi görmeyen İngiltere bu maça da kağıt üzerinde favori çıkıyor ancak işlerin kolay olmayacağının herkes gibi onlar da farkında.



EURO 2020'ye Christian Eriksen'in sahada yaşadığı sağlık sorunlarıyla başlayan Danimarka, takım olmanın, bir bütün olarak hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu tüm futbolseverlere bir kez daha gösterdi. Turnuva öncesi kimsenin beklemediği yarı finale kalan Danimarka, artık final için de 'Neden olmasın' ümidini taşıyor.



İLK 11'LER



İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.



Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Veste rgaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.







