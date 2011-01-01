AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İngiltere - Danimarka: İlk 11'ler

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

İngiltere - Danimarka: İlk 11'ler
EURO 2020 yarı final mücadelesinde İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

Wembley Stadı'nda TSİ 22:00'de oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie yönetecek ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İngiltere bilindiği gibi uzun süredir bir turnuvada bu kadar istikrarlı ve finale odaklı bir görüntü çizmemişti. Bu maça kadar oynadıkları 5 maçta kalesinde gol dahi görmeyen İngiltere bu maça da kağıt üzerinde favori çıkıyor ancak işlerin kolay olmayacağının herkes gibi onlar da farkında.

EURO 2020'ye Christian Eriksen'in sahada yaşadığı sağlık sorunlarıyla başlayan Danimarka, takım olmanın, bir bütün olarak hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu tüm futbolseverlere bir kez daha gösterdi. Turnuva öncesi kimsenin beklemediği yarı finale kalan Danimarka, artık final için de 'Neden olmasın' ümidini taşıyor.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

 

Son Dakika Haberleri
İngiltere - Danimarka: İlk 11'ler
Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor!
Mourinho: "İspanya, İtalya'yı çok bozdu"
iddaa tahmini: İngiltere - Danimarka
İngiltere - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da
Luis Enrique: "9 yıldır çöldeydik, geri döndük"
Laporte: "Kazanamadık ama ben memnunum"
Chiesa'dan İspanya zaferi yorumu
Bonucci: "Oynadığım en zor maç buydu"
"UEFA Cüneyt Çakır'a görev vermedi, büyük hata"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play