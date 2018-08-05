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İngiltere Championship'te ilk zafer Leeds'in!

İngiltere Championship 2018/2019 sezonunun ilk maçında Leed United, Stoke City'i 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İngiltere Championship'te ilk zafer Leeds'in!
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05 Ağustos 2018 20:26
İngiltere Championship'in açılış karşılaşmasında Leeds United ve Stoke City karşı karşıya geldi. Marcelona Bielsa'nın ekibi Leeds, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden rakibini 3-1 mağlup etmeyı başardı.

Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında orta saha oyuncusu Mateusz Klich, attığı golle Leeds United'ı 1-0 öne geçiren golü buldu.

45. dakikada sahneye sahneye Leed'in İspanyol kanat oyuncusu Pablo Hernandez sahneye çıktı ve Leeds United'ı 2-0 öne geçirdi.

52. dakikada Benik Afoba, penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indiren golü buldu ve Stoke City'in mücadeledeki tek golünü attı.

Stoke'un beraberlik için mücadele ettiği sırada Leeds United'ın savunmacısı Liam Cooper sahneye çıktı ve takımının 3. golüne imza attı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın skorunu belirledi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Badou N'diaye, mücadelede 63 dakika forma giydi ve yerini Bojan Krkic'e bıraktı.

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