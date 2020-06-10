İngiltere Championship'te 6 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Championship'te 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-9 Haziran tarihlerinde Championship'te mücadele eden 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına bin 192 testin yapıldığı duyuruldu.Testler sonucu Championship'te yer alan 4 kulüpten 6 kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.Koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği bildirildi.EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.Öte yandan üçüncü ligde (League One) iki kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilirken, dördüncü ligde (League Two) ise test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı kaydedildi.