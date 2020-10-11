İngiltere, Belçika'yı geriden gelip devirdi!

İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında Belçika'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
İngiltere, Belçika'yı geriden gelip devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2020 20:52
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı.

Belçika, 16. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle öne geçti. İngiltere, 39'da Marcus Rashford'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mason Mount attı.

Bu sonuçla İngiltere, 7 puanla grup liderliğini devraldı. Belçika ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçını Danimarka'ya karşı iç sahada oynayacak. Belçika ise İzlanda'ya konuk olacak.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için