İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi

İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi
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01 Haziran 2020 17:40
İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

BBL'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.

2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.

 

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