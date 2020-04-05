İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
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05 Nisan 2020 23:24
Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Koronavirüs teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırılan Boris Johnson 1 haftadan fazladır evinde karantina altında tutuluyordu. Downing Street'in yaptığı açıklamada Başbakan Johnson'ın virüs testi pozitif çıktıktan ve karantina süresinde de sürekli koronavirüs semptomlarını taşımaya devam etmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı doğrulandı.

Öte yandan hastaneye kaldırıldıktan sonra yaptığı Downing Street'in bildirisinde Boris Johnson'un açıklamaları da yer aldı. Açıklamada "Tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edeiyorum. Hükümetin evde kalma, sağlık hizmetlerini koruma ve hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelere uymalarını istiyorum" dediği kaydedildi.

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