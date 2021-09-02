İngiltere, Attila Szalai'yi üzdü

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere deplasmanda Macaristan'ı 4-0 yendi ve 4'te 4 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İngiltere, Attila Szalai'yi üzdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2021 23:37
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun 4. haftasında İngiltere deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Sterling, 63. dakikada Kane, 69. dakikada Maguire ve 87. dakikada Declan Rice kaydetti.

Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Galibiyetin ardından 4'te 4 yapan İngiltere 12 puanla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini alırken 7 puanda kaldı.

Grubun 5. hafta maçında İngiltere evinde Andorra ile karşılaşacakken, Macaristan ise Arnavutluk deplasmanına gidecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.