Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun 4. haftasında İngiltere deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi İngiltere 4-0'lık skorla kazandı.



İlk yarıda gol sesi çıkmayan maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Sterling, 63. dakikada Kane, 69. dakikada Maguire ve 87. dakikada Declan Rice kaydetti.



Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



Galibiyetin ardından 4'te 4 yapan İngiltere 12 puanla liderliğini sürdürdü. Macaristan ise ilk mağlubiyetini alırken 7 puanda kaldı.



Grubun 5. hafta maçında İngiltere evinde Andorra ile karşılaşacakken, Macaristan ise Arnavutluk deplasmanına gidecek.



