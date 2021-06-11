İngiltere - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turu maçında İngiltere ve Almanya kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada İngiltere'nin galibiyetine 2,13 oran verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. Almanya galibiyetine 2,60 verilirken beraberliğe ise 2,85 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,60 olurken 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,82 olarak değerlendirildi. İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
İngiltere - Almanya maçında Harry Kane'in gol atmasına 2,11 oran verilirken Serge Gnabry'nin gol atmasına ise 3,15 oran verildi. Gole yakın oyunculardan Raheem Sterling'e 3,10 ve Kai Havertz'e ise 3,50 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Kırmızı kart olur seçeneğine 3,90 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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