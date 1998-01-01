İngiltere, 56 yıllık hasretine son vermek istiyor

Takım O G B M A Y Av. Puan İngiltere 10 8 2 0 39 3 36 26 Polonya 10 6 2 2 30 11 19 20 Arnavutluk 10 6 0 4 12 12 - 18 Macaristan 10 5 2 3 19 13 6 17 Andorra 10 2 0 8 8 24 -16 6 San Marino 10 0 0 10 1 46 -45 -





Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı, 56 yıllık şampiyonluk özlemini bu turnuvada dindirmek istiyor.İran, ABD ve Galler ile B Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini Polonya ile Macaristan karşısında alan İngiltere, I Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.Eleme maçlarında rakip ağları 39 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gole izin veren İngiltere, Katar 2022 biletine şu sonuçlarla ulaştı:İngiltere-San Marino: 5-0Arnavutluk-İngiltere: 0-2İngiltere-Polonya: 2-1Macaristan-İngiltere: 0-4İngiltere-Andorra: 4-0Polonya-İngiltere: 1-1Andorra-İngiltere: 0-5İngiltere-Macaristan: 1-1İngiltere-Arnavutluk: 5-0San Marino-İngiltere: 0-10Rusya 2018'te yarı final gören, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere'nin Katar'da işi çok kolay olmayacak gibi görünüyor.UEFA Uluslar A Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından B Ligi'ne düşen İngiltere'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Southgate'i orta saha ve forvet hattındaki seçenekleri rahatlatsa da savunmada yaşanan sıkıntıların üstesinden nasıl geleceği merakla bekleniyor.Antonio Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesinin ardından eski formunu yeniden yakalayan Harry Kane, İngiltere'nin Katar'daki en büyük gol umudu olacak. Bundesliga'nın en iyi orta saha oyuncularından biri haline gelen Jude Bellingham, Manchester Cityli Phil Foden, Arsenalli Bukayo Saka ve Chelseali Mason Mount milli takıma ivme katacak futbolcular olarak dikkat çekiyor.Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan Raheem Sterling'in yanı sıra Declan Rice, Harry Maguire, Luke Shaw gibi oyuncuların bu sezon henüz ritmini bulamaması İngiltere'nin gruptan çıksa bile fazla ileri gidemeyeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.Kyle Walker ve Reece James'in sakatlıkları nedeniyle turnuvada forma giyme ihtimallerinin düşük olması da savunma dizilişini etkileyecek başka bir faktör.Rusya'ya FIFA sıralamasının 13. basamağında giden İngiltere, Katar'a ise klasmanın 5 numarası olarak uçacak.İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı.Organizasyon tarihinde 69 maç yapan İngilizler, bunlardan 29'unu kazandı, 21'inden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 6 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 91 gol attı, kalesinde 64 gol gördü.Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, Rusya 2018'te yarı finale kadar yükselmiş ancak Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. Southgate'in öğrencileri, üçüncülük maçında da Belçika'ya 2-0 yenilmişti.1950 - Grup aşaması1954 - Çeyrek final1958 - Grup aşaması1962 - Çeyrek final1966 - Şampiyon1970 - Çeyrek final1982 - Altıncı1986 - Çeyrek final1990 - Dördüncü1998 - Son 162002 - Çeyrek final2006 - Çeyrek final2010 - Son 162014 - Grup aşaması2018 - Yarı final21 Kasım (TSİ 16.00): İngiltere-İran (Uluslararası Halife Stadı)25 Kasım (TSİ 22.00): İngiltere-ABD (Al Bayt Stadı)29 Kasım (TSİ 22.00): Galler-İngiltere (Ahmed Bin Ali Stadı)