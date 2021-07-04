AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İngiltere 4 golle yarı finalde

EURO 2020 Çeyrek finalinde İngiltere, Ukrayna'yı 4-0'la geçerek yarı finale yükseldi ve Danimarka'nın rakibi oldu.

İngiltere 4 golle yarı finalde
EURO 2020 Çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazanarak net skorla adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Maça ağır favori olarak başlayan İngiltere, 4. dakikada Sterling'in asistin ve Harry Kane'in golüyle öne geçmeyi başardı. Golü erken bulan İngiltere ipleri eline alarak oyuna hükmetti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Sergey Kryvtsov sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İNGİLTERE'NİN GOLLERİ YAĞMUR GİBİ

İkinci yarının henüz başında İngiltere Shaw'ın ortası ve Maguire'in 46. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi. 50. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane yine Shaw'ın ortasında topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 oldu.

63. dakikaya gelindiğinde ise Harry Kane'in müthiş şutunun kornere çıkması ile birlikte gelen köşe vuruşunda Mason Mount'un ortasına Henderson bomboş durumda kafayı vurdu ve skor 4-0 oldu.

İngiltere tehlikeli ortalarıyla birbirine benzer goller atarak Ukrayna'yı adeta sahadan sildi. Öte yandan İngiltere, EURO 2020'de oynadığı 5. maçından da gol yemeden ayrılarak müthiş bir başarı yakalamış oldu.

YARI FİNAL: İNGİLTERE - DANİMARKA

4-0'dan sonra 4 oyuncusunu değiştiren ve oyunu rölantiye alan İngiltere, beklendiği şekilde sahadan farklı galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen İngiltere, bu turda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Temmuz Çarşamba günü Wembley'de oynanacak.


Son Dakika Haberleri
İngiltere 4 golle yarı finalde
Jose Mourinho: "Rahat bırakın demek istiyorum"
Jaroslav Silhavy: "Ağlayan oyuncularım vardı"
Kasper Hjulmand: "Batarya boşalmak üzereydi"
Simon Kjaer: "Artık bana yarı final yetmez"
Danimarka'nın rüyası sürüyor!
iddaa tahmini: Ukrayna - İngiltere
iddaa tahmini: Çekya - Danimarka
Ukrayna - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da
Çekya - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play