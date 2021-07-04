İngiltere 4 golle yarı finalde

EURO 2020 Çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi.Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazanarak net skorla adını yarı finale yazdırmayı başardı.Maça ağır favori olarak başlayan İngiltere, 4. dakikada Sterling'in asistin ve Harry Kane'in golüyle öne geçmeyi başardı. Golü erken bulan İngiltere ipleri eline alarak oyuna hükmetti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Sergey Kryvtsov sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.İkinci yarının henüz başında İngiltere Shaw'ın ortası ve Maguire'in 46. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi. 50. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane yine Shaw'ın ortasında topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 oldu.63. dakikaya gelindiğinde ise Harry Kane'in müthiş şutunun kornere çıkması ile birlikte gelen köşe vuruşunda Mason Mount'un ortasına Henderson bomboş durumda kafayı vurdu ve skor 4-0 oldu.İngiltere tehlikeli ortalarıyla birbirine benzer goller atarak Ukrayna'yı adeta sahadan sildi. Öte yandan İngiltere, EURO 2020'de oynadığı 5. maçından da gol yemeden ayrılarak müthiş bir başarı yakalamış oldu.4-0'dan sonra 4 oyuncusunu değiştiren ve oyunu rölantiye alan İngiltere, beklendiği şekilde sahadan farklı galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.Yarı finale yükselen İngiltere, bu turda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Temmuz Çarşamba günü Wembley'de oynanacak.