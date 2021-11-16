İngiltere, 10 golle Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. maçında İngiltere, deplasmanda San Marino'yu 10-0 mağlup etti ve direkt olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere, 10 golle Dünya Kupası'nda!
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16 Kasım 2021 00:37
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. karşılaşmasında San Marino, İngiltere'yi konuk etti.

San Marino Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiltere'nin 10-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Maguire, 15. dakikada kendi kalesine Fabbri, 27, 32, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Rowe, 69. dakikada Mings, 78. dakikada Abraham ve 79. dakikada Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini koruyarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı elde etti. San Marino ise grubu 0 puanla tamamladı.


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