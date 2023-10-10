İngilizlerin Milot Rashica mutluluğu!

İngiliz medyası, Beşiktaş'ın sezon başında Norwich City'den kadrosuna kattığı Milot Rashica ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Ada basını, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun siyah beyazlılara transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı..

, Fotoğraf; Imago
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İngilizlerin Milot Rashica mutluluğu!
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10 Ekim 2023 11:55
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor..

PERFORMANSINI HENÜZ YANSITAMADI

Siyah beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen yıldız isim için Norwich City'e 5.2 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Kartal, Kosovalı yıldız ile 4 senelik anlaşma yapmıştı. Ancak Rashica Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların da etkisiyle istenen performansı henüz sahaya yansıtamadı.

27 yaşındaki kanat, siyah beyazlı formayla 10 maça çıktı. Rashica bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Rashica'nın performansı sonrası İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı.

İNGİLİZLER ÇOK MEMNUN

Ada basınında yer alan habere göre İngiliz ekibi, Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesinden dolayı çok memnun.

Rashica'nın Galatasaray ve Beşiktaş'ta önemli şanslar elde ettiği ancak Premier Lig'deyken Norwich adına hiçbir zaman tam anlamıyla başarıya ulaşamadığı belirtildi.

Rashica'dan İngiltere'deyken beklentinin yüksek olduğu ancak yıldız ismin isteneni veremediği kaydedildi.

Bu yüzden Norwich'in 27 yaşındaki futbolcudan kazandığı ücretin sevindirici olduğu ifade edildi.



Ayrıca Beşiktaş'tan kazanılan bonservis ücretinin Norwich'in mali durumuna yardımcı olduğu aktarıldı.

Bu doğrultuda transferin 3 taraf için de memnuniyet yarattığına dikkat çekildi. 

 
 

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