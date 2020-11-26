İngilizlerden tepki çeken Maradona manşetleri

Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı.
İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Maradona'nın ölüm haberini aynı manşetlerle yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:
İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Maradona'nın ölüm haberini aynı manşetlerle yayınlayan 4 İngiliz gazetesi: