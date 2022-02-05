İngilizlerden Cenk Tosun tepkisi

Beşiktaş'tan 27 milyon Sterlin'e Everton'ın yolunu tutan ancak burada varlık gösteremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Cenk Tosun, İngiliz medyasında hedef adam oldu. Cenk Tosun'un 1 golünün maliyetini çıkaran İngilizler tepki gösterdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İngilizlerden Cenk Tosun tepkisi
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05 Şubat 2022 12:37
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'tan 27 milyon Sterlin'e Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamadı.

Milli golcüyle ilgili bir haber yayınlayan İngiliz basını, teknik direktör Sam Allerdyce'nin isteği ile kadroya dahil edilen Cenk'in Everton formasıyla 60 karşılaşmada görev yaptığı ve 11 gol attığı, 1 golünün neredeyse 1.5 milyon Sterlin'e (yaklaşık 28 milyon TL) denk geldiği yazıldı. 

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