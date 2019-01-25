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İngilizler yazdı: Kamara, Malatya'ya çok yakın

Bir süredir Aboubakar Kamara ve Kebano ile ilgilenen Yeni Malatyaspor'da transferler sona yaklaşıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İngilizler yazdı: Kamara, Malatya'ya çok yakın
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25 Ocak 2019 15:32
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmaya oldukça yakın.

The Sun'da yer alan habere göre, teknik direktör Claudio Ranieri'nin gelecek planlamalarında yer almayan Aboubakar Kamara cephesi de transfer için yeşil ışık yaktı. 

Öte yandan Fulham yetkilileri, oyuncuyu elden çıkarmak için bir dizi yol izlemiş durumda. Tecrübeli teknik adam, Fransız futbolcuyu daha önce kadro dışı bırakmış ve U23'e göndermişti.

FULHAM'IN HEDEFİ LİGDE KALMAK

Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre, Fulham tarafında temel öncelik Premier Lig'de kalabilmek. Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, ardından elindeki fazlalık saydığı oyuncuları göndermek istiyor ve bu isimlerin başında Kebano ile Kamara var.



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