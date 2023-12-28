İngilizler, Trabzonsporlu Onuachu'nun peşine düştü!

Forvet oyuncuları konusunda birçok sezon nokta atış yapan bordo-mavililere yine piyango vurabilir. Southampton'dan Trabzonspor'a sezon başında kiralık olarak gelen Paul Onuachu, hızla yükselişe geçti.
61saat'in haberine göre; Trabzonspor forması altında 13 maçta 8 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans sergileyen 2.01 metre boyundaki forvet, İngiliz kulüpleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'dan teklif aldı.
İkinci Sörloth olayı
Hatırlanacağı üzere; bordo-mavili kulüpte, 2019 yazında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth 20 milyon avro karşılığında RB Leipzig 'e transfer olmuştu. Trabzonspor, Sörloth'un transferinden ilk etapta 10 milyon avroyu kasasına koymuştu.
Şu anda Karadeniz ekibinde kiralık oynayan Onuachu'nun da İngiliz kulüplerinden çok sayıda teklifler alması ikinci bir Sörloth piyangosu olarak algılandı.
61saat'in haberine göre; Trabzonspor forması altında 13 maçta 8 gol ve 2 asistlik etkileyici bir performans sergileyen 2.01 metre boyundaki forvet, İngiliz kulüpleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'dan teklif aldı.
İkinci Sörloth olayı
Hatırlanacağı üzere; bordo-mavili kulüpte, 2019 yazında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth 20 milyon avro karşılığında RB Leipzig 'e transfer olmuştu. Trabzonspor, Sörloth'un transferinden ilk etapta 10 milyon avroyu kasasına koymuştu.
Şu anda Karadeniz ekibinde kiralık oynayan Onuachu'nun da İngiliz kulüplerinden çok sayıda teklifler alması ikinci bir Sörloth piyangosu olarak algılandı.