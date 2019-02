İngiliz basını Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Victor Moses'ın artık ilk 11'de forma giymeye hazır olduğunu ileri sürdü.Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden Kanarya'nın ardından Kayserispor'a kaybettiği vurgulanırken, The Sun'un değerlendirmesinde, "Moses, her 3 maçta da sonradan oyuna girdi. Her karşılaşmada süreleri biraz arttı." dedi.Analizin devamında, "Bir kez fileleri havalandırarak takımının skoruna katkı veren Moses artık ilk 11 için hazır. Teknik Direktör Yanal, onu takım iskeletine monte etmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.