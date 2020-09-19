İngilizler, Galatasaray'ın transferini duyurdu!

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Stefan Johansen transferinde, imza aşamasına gelindiği ileri sürüldü.



ANLAŞMA SAĞLANDI



İddianın kaynağı İngiliz medyası. Gazeteler, Fulham ile Galatasaray'ın, Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı.



RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ



Haberin detayında, Sarı-Kırmızılıların bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak.



