İngilizler duyurdu: "Galatasaray, 3 yıllık sözleşme önerdi"

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Galatasaray'ın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık kontrat önerdiğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngilizler duyurdu: 'Galatasaray, 3 yıllık sözleşme önerdi'
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22 Mart 2021 16:32
Şampiyonluk mücadelesini sürdürürken transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da sezon sonu için ilk hedef netleşti: Patrick van Aanholt.

İngiliz Daily Mail'in "özel" haberine göre Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol beke 3 yıllık sözleşme önerdi.

SARACCHI'NIN YERİNE BEDAVA

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'ın, 30 yaşındaki oyuncuya şu anda Palace'da kazandığından daha yüksek bir ücret önerdiği ve oyuncunun da bu teklife sıcak olduğu da kaydedildi.

2017'den bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncuya, takımının da sözleşme uzatma teklifi yaptığı ancak henüz yanıt alamadığı ifade edildi.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor.

Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



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