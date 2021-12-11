İngilizler'den Attila Szalai için 'Macar van Dijk' benzetmesi

Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min-Jae ile ilgili transfer haberleri de hız kesmeden devam ediyor.



İngilizler, Szalai ile ilgili yayınladıkları analizde, "Chelsea işi olur mu belli değil ama Tuchel'in sistemine çok uygun. Akıcı Almanca konuşması anlaşmalarını kolay kılacak. Ülkesinde 'Macar Van Dijk' deniyor. Disiplin, oyunu muhteşem okuma ve akıcı geçiş oyunu en önemli artıları." ifadelerini kullandı.



Kim'e ise Tottenham'ın talip olduğu ve bu transferde Porto ve Juventus ile yarışacağı belirtildi.





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