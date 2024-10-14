İngiliz ve İtalyanlar Nelsson için geliyor!

Danimarka'nın İspanya ile oynadığı maçta gözlemciler Victor Nelsson'u mercek altına aldı. Galatasaraylı oyuncu için devre arası Cimbom'un kapısı çalınacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İngiliz ve İtalyanlar Nelsson için geliyor!
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14 Ekim 2024 13:44
Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson, İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi.

DEVRE ARASINDA KAPIYI ÇALACAKLAR

Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen İngiliz ve İtalyan gözlemcilerin transfer için devre arasında Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CAZİP BİR TEKLİF SUNACAKLAR

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Nelsson için devre arasında teklif yapılması bekleniyor. Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

OKAN BURUK'UN KARARI DA ÖNEMLİ

Galatasaray'da bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıkan Danimarkalı yıldız için Okan Buruk'un da vereceği kararın çok önemli olduğu ortaya çıktı. Nelsson'a teklif yapılacağından haberdar olan başarılı teknik adamın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.

Yıldız oyuncu için yönetimin nasıl bir karar vereceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor. 

 

 

 

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