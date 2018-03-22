İngiliz taraftarlar, IKEA'ya saldırdı!

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İngiliz taraftarlar, İsveç ile oynadıkları maçın ardından tepki toplayan bir hareketin altına imza attı.İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası çeyrek final maçında İsveç'i 2-0 mağlup etmesinin ardından İngiliz taraftarlar, ünlü İsveç mobilya mağazası IKEA'nın Londra şubesini saldırıp, mağazayı kırıp döktü.İngiltere bu maçı kazanarak tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nde yarı finale kalma başarısı gösterdi. İngilizler daha önce 1966 ve 1990'da yarı finale kalmıştı.İngiltere, 2018 Dünya Kupası'nda finale çıkabilmek için Hırvatistan ile mücadele edecek. Bu maç 11 Temmuz'da Moskova'da oynanacak.