İngiliz oyuncu Collymore'dan UEFA ve FIFA'ya tepki!

İngiliz eski oyuncu Stan Collymore, Rus oyuncuların Avrupa liglerinde oynamasının yasaklanmasına karşı çıktı.



Stan Collymore yaptığı paylaşımda, "ABD Irak'ı yasadışı bir şekilde işgal ettiğinde biz, İngiltere'de çalışan Amerikalıları kovmadık. Neden şimdi Rus futbolcuların Avrupa'da yasal olarak çalışmasını engelleyelim ki." ifadelerini kullandı.



FIFA ve UEFA, Pazartesi günü, Rus milli takımlarını ve kulüplerini tüm turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı.





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