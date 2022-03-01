İngiliz oyuncu Collymore'dan UEFA ve FIFA'ya tepki!

Liverpool'un eski forvet oyuncusu Satan Collymore, Rus oyuncuların Avrupa liglerinde oynama yasağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İngiliz oyuncu Collymore'dan UEFA ve FIFA'ya tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2022 18:01
İngiliz eski oyuncu Stan Collymore, Rus oyuncuların Avrupa liglerinde oynamasının yasaklanmasına karşı çıktı.

Stan Collymore yaptığı paylaşımda, "ABD Irak'ı yasadışı bir şekilde işgal ettiğinde biz, İngiltere'de çalışan Amerikalıları kovmadık. Neden şimdi Rus futbolcuların Avrupa'da yasal olarak çalışmasını engelleyelim ki." ifadelerini kullandı.

FIFA ve UEFA, Pazartesi günü, Rus milli takımlarını ve kulüplerini tüm turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.